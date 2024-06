Un 73enne è stato aggredito dopo la sagra dei Rizzi.

La notte tra venerdì 14 e sabato 15 giugno è stata teatro di una tentata rapina ai danni di uno dei responsabili della Sagra dei Borghi, svoltasi ai Rizzi. La vittima è un uomo di 73 anni che, nonostante l’età avanzata, ha dimostrato grande coraggio e prontezza di riflessi.

Il settantatreenne stava rientrando a casa in compagnia di una donna, portando con sé l’incasso della serata. Tuttavia, all’altezza di una via poco illuminata, un individuo sconosciuto si è avvicinato ai due, tentando di rapinarli in modo tanto inusuale quanto pericoloso. Il malvivente, infatti, ha scaricato addosso all’anziano il contenuto di un estintore, cercando di approfittare del caos creato per sottrargli l’incasso della serata.

Nonostante la sorpresa e la confusione, l’anziano ha reagito con prontezza, riuscendo a mettere in fuga l’assalitore, il quale è scappato a piedi dileguandosi nella notte. La donna che lo accompagnava ha riportato una lieve lesione al braccio durante l’aggressione, ma fortunatamente nulla di grave.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti prontamente i carabinieri del Nucleo operativo e radiomobile di Udine. Le forze dell’ordine hanno avviato subito le indagini per rintracciare il responsabile della tentata rapina, raccogliendo testimonianze e analizzando eventuali tracce lasciate sul posto.