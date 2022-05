Ricercato per ricettazione, viene arrestato sul treno in Friuli

L’atteggiamento dell’uomo ha attirato l’attenzione degli agenti.

Nella mattinata di ieri, sul regionale Udine-Venezia, nel corso dell’attività di controllo di polizia a bordo treno, mirata alla tutela dell’ordine pubblico ed al contrasto dei reati in ambito ferroviario, una pattuglia della Polfer di Gemona ha notato un passeggero il cui atteggiamento ha attirato l’attenzione degli agenti.

Controllato, è emerso che l’uomo, un cittadino italiano sessantenne, al momento residente in Francia, era ricercato per ricettazione. Lo stesso è risultato destinatario di un provvedimento di rintraccio in relazione ad un ordine di carcerazione emesso dal Tribunale di Udine per un periodo di reclusione residuo di 2 mesi e 20 giorni.



L’uomo è stato tratto in arresto e associato alla casa circondariale di Udine.

