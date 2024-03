Il giovane si era presentato in farmacia con una ricetta falsa.

E’ entrato in una farmacia di Polcenigo con una ricetta falsa per potente analgesico contenente ossicodone, noto per le sue proprietà oppioidi. Scoperto ha aggredito un carabiniere che era intervenuto. Il giovane studente ventenne è stato arrestato in flagranza dopo una colluttazione con il militare.

La farmacista, vedendo la ricetta sospetta, ha avvisato i carabinieri senza farsi scoprire dal cliente . La sua intuizione si è rivelata corretta: la ricetta era stata falsificata. Quando il militare, il giovane, resosi conto di essere stato scoperto, ha tentato inizialmente di negare le proprie generalità e successivamente ha cercato di fuggire. Ciò ha scatenato una violenta colluttazione tra il giovane e il carabiniere, iniziata all’interno della farmacia e proseguita al di fuori dell’edificio. Durante lo scontro, il militare è stato colpito con dei pugni al petto.

Il giovane è stato arrestato e trattenuto in camera di sicurezza in attesa del processo, che si è tenuto ieri. L’imputato ha chiesto scusa per il suo comportamento e ha patteggiato una pena di 9 mesi di reclusione, con la condizionale. Alla fine del processo, è stato liberato dal giudice.