Inaugurata la nuova sede dell’Agenzia delle Dogane.

E’ stata inaugurata ieri la nuova palazzina che ospiterà gli uffici dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli e una postazione della Guardia di Finanza presso l’autoporto di Pontebba San Leopoldo. Il fabbricato – dotato di locali, arredi e archivi – è stato oggetto di una ristrutturazione che ha visto un attento recupero e razionalizzazione degli spazi, resi più funzionali per gli utenti. Traguardo raggiunto grazie al fattivo rapporto di collaborazione tra Autovie Venete, proprietario del compendio immobiliare che passerà nei prossimi mesi nella disponibilità della nuova concessionaria Autostrade Alto Adriatico, la società investitrice – il gruppo altoatesino Plose di Roberto Padovani -, il comune di Pontebba, l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli e la Guardia di Finanza.

L’inaugurazione avviene ad un anno da quella dell’impianto di distribuzione di gasolio, benzina e gas naturale gassoso e liquido utilizzato soprattutto per il rifornimento dei mezzi pesanti. L’impianto, nelle intenzioni di Autoplose, verrà destinato in futuro anche alla distribuzione di idrogeno.

Il Direttore Interregionale dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli per il Veneto e Friuli Venezia Giulia, Franco Letrari, e il direttore dell’Ufficio delle Dogane di Udine, Maurizio Valent, hanno ricordato il valore strategico della dogana di Pontebba, erede di una secolare tradizione, per il presidio del territorio e del confine terrestre verso l’Europa Centrale e Orientale, a tutela degli interessi finanziari dell’Unione Europea e della sicurezza e salute dei suoi cittadini; obiettivi perseguiti con sempre maggiore efficacia grazie anche alle collaborazione con la Guardia di Finanza, rafforzata a seguito dell’adozione di un nuovo protocollo di intesa siglato da ADM e Gdf nell’anno 2023.

Il Comandante Regionale della Guardia di Finanza, Giovanni Avitabile, nel confermare la proficua collaborazione con l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, ha rammentato il fondamentale ruolo del Corpo nel contrasto alle frodi doganali, non soltanto per preservare le risorse pubbliche e tutelare i cittadini dall’ingresso di merci di dubbia natura e provenienza, ma anche per salvaguardare gli operatori economici onesti dalla concorrenza sleale di quelle imprese che introducono prodotti a prezzi inferiori, perché immessi nel territorio nazionale in evasione di dazi o raggirando le misure antidumping.

L’indirizzo della nuova sede della Sezione Operativa Territoriale di ADM e della Guardia di Finanza è in Pontebba, frazione San Leopoldo n. 2, aperta dal Lunedì al Venerdì dalle ore 8 alle ore 17.

Amirante: “Una struttura strategica e fondamentale”.

L’assessore regionale a Infrastrutture e territorio Cristina Amirante al taglio del nastro della nuova palazzina uffici della dogana di Pontebba

“L’inaugurazione dei nuovi uffici a disposizione dell’Agenzia delle Dogane e della Guardia di Finanza all’interno dell’autoporto di Pontebba è una iniziativa fondamentale per garantire il necessario supporto alle attività di trasporto lungo una direttrice così importante come l’autostrada da e per l’Austria, che è la più percorsa dopo il Brennero dagli spedizionieri di merci”, ha commentato l’assessore regionale a Infrastrutture e territorio Cristina Amirante.

“Questa iniziativa pubblico-privata è certamente vincente per garantire la rigenerazione di un sito come Pontebba che fino a qualche tempo fa contava sull’economia legata al confine e oggi invece si trova a giocarsi un ruolo decisivo all’interno della piattaforma logistica regionale” ha aggiunto Amirante.

L’assessore ha poi espresso “apprezzamento anche per i futuri investimenti privati nel settore del combustibile non fossile e dell’idrogeno che si sposano con la visione della Regione in tema di riconversione energetica”.