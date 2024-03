L’incidente a Spilimbergo.

Incidente singolare a Spilimbergo dove un’autogru si è ribaltata su un fianco in un parcheggio della zona industriale nord. Il parcheggio è rimasto parzialmente chiuso e questa mattina sono in corso le operazioni di recupero per raddrizzare il mezzo pesante con l’ausilio di altre gru.

Foto Luigino Venchiarutti Foto Luigino Venchiarutti Foto Luigino Venchiarutti Foto Luigino Venchiarutti