Il maltempo ha fatto rinviare di 24 ore le feste di Capodanno a Udine e Gorizia.

Udine e Gorizia hanno preso una decisione difficile ma necessaria in vista delle avverse condizioni meteorologiche: le festività di piazza in programma per Capodanno sono state rimandate. La pioggia e le previsioni poco favorevoli hanno spinto le amministrazioni a rimandare i festeggiamenti, evitando così di disperdere risorse umane ed economiche nel tentativo di offrire una celebrazione degna del nuovo anno.

Musiche, animazioni e spettacoli pirotecnici che avrebbero dovuto caratterizzare la notte di Capodanno a Udine e Gorizia saranno posticipati alla sera del primo gennaio. Naturalmente, tutto dipenderà dalle condizioni meteorologiche, sperando in un miglioramento che consenta ai cittadini di festeggiare l’arrivo del 2024. Le piazze coinvolte in questa iniziativa sono la Piazza Primo Maggio ad Udine e Piazza Vittoria a Gorizia, luoghi che si trasformeranno in palcoscenici di una celebrazione differita. Questa decisione, benché possa portare qualche disagio ai residenti e agli organizzatori, evidenzia un approccio responsabile verso la gestione delle risorse e la sicurezza della comunità.

Anche a Trieste si valuta l’opzione di rimandare la Festa di Capodanno. Le previsioni indicano bora e pioggia che potrebbero compromettere il regolare svolgimento degli eventi pubblici. La stessa situazione è in fase di valutazione anche per i festeggiamenti programmati a Palmanova e Pordenone.