Riparte il collegamento marittimo Marano-Lignano: il viaggio inaugurale

Il collegamento Marano-Lignano.

Riparte il collegamento marittimo Marano-Lignano. Presenti alla partenza del viaggio inaugurale della stagione 2022 al porto di Marano l’assessore regionale Graziano Pizzimenti, il vicesindaco di Marano Sandro Ceccherini e Emilio Coradazzo di Arriva Udine – TPL FVG.

“Il servizio di trasporto pubblico marittimo si inserisce in un contesto più esteso della politica regionale di valorizzazione del territorio del FVG, basti pensare all’offerta cicloturistica, negli anni divenuta sempre più importante rispetto ai mercati di riferimento. La Marano-Lignano, insieme ad altri servizi di tpl marittimi e via gomma e via ferro, collegano le aree di lingua tedesca fino al mare (Lignano, Grado, Trieste), consentendo di valorizzare anche l’entroterra. Il collegamento Marano – Lignano è una linea storica che negli anni ha avuto sempre maggiore successo, perché la traversata nella laguna rappresenta una vera e propria esperienza, per turisti e residenti” ha dichiarato Pizzimenti.

“Ringrazio la Regione Fvg ed in particolare l’assessore Pizzimenti per aver rinnovato il servizio di trasporto Marano Lignano. È diventata una tappa importante dell’offerta turistica maranese, gli eventi estivi che organizziamo, Borghi Swing, Triennale, Festa dei Fasolari, festa di S. Vio hanno grande rilevanza grazie anche al servizio di Tpl, così come gli eventi legati all’ambiente attorno alle riserve naturali. Ringraziamo il presidente della Regione FVG Massimiliano Fedriga e tutta la giunta per l’attenzione che riserva al territorio maranese. Dopo la grande tappa del Giro D’Italia si stanno realizzando i progetti di dragaggio del porto, legati anche alla buona riuscita del servizio marittimo Marano – Lignano“, ha aggiunto il vicesindaco di Marano Ceccherini.

“E, dopo un lungo periodo, dove la gestione dei trasporti è stata particolarmente impegnativa a causa dell’emergenza pandemica, guardiamo all’estate con grande entusiasmo. Sono finalmente ripartiti anche i concerti a Lignano, e noi siamo sempre presenti con i servizi di navetta dai parcheggi per condurre il pubblico i luoghi degli eventi”, ha concluso il direttore di esercizio di Arriva Udine Emilio Coradazzo.

Il servizio marittimo

Come ogni estate il servizio collega Marano Lagunare a Lignano Sabbiadoro attraverso una piacevole traversata in laguna della durata di 40 minuti. La motonave Rosa dei Venti è dotata inoltre di un vano portabici (capienza massima 10 bici), per consentire ai cicloamatori provenienti dall’entroterra di raggiungere la costa per proseguire lungo le ciclabili della località balneare ed arrivare fino a Bibione, grazie al passo barca X River.

Gli orari

A partire dall’11 giugno e fino all’11 settembre il servizio marittimo sarà attivo giornalmente con partenze da Marano (imbarco al molo Vecchia Pescheria) alle ore 9, 11, 14 e 18, e da Lignano (Darsena – Sbarco dei pirati) alle 10, 12, 17 e 19.

Nei mesi di luglio e di agosto si aggiungerà la corsa serale giornaliera, con partenza alle 22.30 da Marano e alle 23.15 da Lignano .

I biglietti

I biglietti si acquistano a bordo della motonave, attraverso la app TPL FVG, in autostazione a Udine e nei ticket office (bar, edicole e tabaccherie) di Marano, Carlino, San Giorgio di Nogaro e Lignano. La corsa singola costa € 3,60, il biglietto di andata e ritorno € 6,80 e il trasporto della bici € 0,90. È possibile effettuare l’abbonamento nominativo per 10 o 50 corse, rispettivamente a € 14,40 e € 28,80.

