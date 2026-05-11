Tolmezzo, finale da applausi: 4-3 alla Forum Julii

Il Tolmezzo Carnia saluta il campionato nel modo più bello: con una vittoria, in una partita scoppiettante con sette gol complessivi, con una rimonta da squadra viva fino all’ultimo minuto e con l’abbraccio del proprio pubblico, presente anche nell’ultima domenica di una stagione lunga, intensa e chiusa con una salvezza conquistata con largo anticipo.

Al “Fratelli Ermano” finisce 4-3 contro la Forum Iulii, e i ragazzi di Vincenzo Radina hanno messo il sigillo finale su un’annata positiva. Una stagione importante anche per il tecnico carnico, ottimo debuttante nella massima categoria regionale e già confermato dalla società per il secondo anno consecutivo alla guida della squadra.

Il Tolmezzo parte forte e dopo appena tre minuti manda il primo segnale con Sabidussi, che costringe Bruno a rifugiarsi in angolo. La Forum risponde con Gashi, ma al minuto 8 sono i padroni di casa a passare: percussione centrale, dialogo tra De Blasi e Motta, inserimento perfetto e conclusione vincente per l’1-0 carnico.

Il vantaggio, però, dura poco. Al 17’ Msafti trova lo spazio giusto dentro una difesa non impeccabile e firma il pareggio ospite. La squadra di Radina non si scompone e costruisce due occasioni nitide per tornare avanti: prima Nagostinis scappa in contropiede ma si fa chiudere da Bruno, poi lo stesso portiere ospite è bravo ad alzare sopra la traversa uno spiovente insidioso di De Blasi. Il primo tempo si chiude così sull’1-1, dopo una fase centrale combattuta ma con meno occasioni da rete.

La ripresa si apre con la Forum Iulii che mette la testa avanti. Gashi scatta sul filo del fuorigioco e batte Cristofoli per il 2-1, in un’azione che lascia qualche dubbio alla retroguardia tolmezzina. Radina cambia molto nel primo quarto d’ora, dando spazio a diversi protagonisti della stagione e trasformando l’ultima gara anche in una passerella meritata per chi ha contribuito al percorso salvezza.

Il Tolmezzo, però, non ha alcuna intenzione di chiudere il campionato con una sconfitta. Al 20’ Cucchiaro sfonda sulla destra e mette in mezzo un gran pallone per Nagostinis, che schiaccia di testa trovando il miracolo di Bruno. È il segnale che la partita sta cambiando. La Forum si abbassa, i carnici prendono campo e al 25’ arriva il pareggio: Osso trova il pertugio giusto, calcia con precisione, la palla bacia il palo e si infila in rete.

È il 2-2, ed è anche il ritorno al gol in una giornata perfetta per festeggiare. Passa appena un minuto e il Tolmezzo completa la rimonta. Nagostinis, questa volta, non perdona: controllo, conclusione secca e pallone in porta per il 3-2. È il quindicesimo centro della sua stagione, ma non sarà l’ultimo.

La squadra di Radina continua a spingere e sfiora ancora il gol con Buzzi, che disegna una traiettoria tagliata con il mancino senza trovare per poco la deviazione vincente. La Forum prova a restare dentro la partita e va vicina al pareggio con Littorale, ma Cristofoli risponde presente e salva il vantaggio. Poi, al 39’, arriva il poker carnico: Sicco lavora un ottimo pallone sulla sinistra e serve al centro Nagostinis, che firma la doppietta personale, il 4-2 del Tolmezzo e il sedicesimo gol di una stagione da protagonista assoluto.

Nel recupero Lavanga accorcia per gli ospiti con un diagonale rasoterra che vale il definitivo 4-3, ma il finale è tutto per il Tolmezzo. Una vittoria di carattere, ottenuta dopo essere andati sotto nella ripresa, davanti ai tifosi che hanno accompagnato la squadra per tutto il campionato. Il sipario si chiude così: con una salvezza meritata, un gruppo cresciuto nella categoria, un allenatore confermato e un pubblico ancora una volta vicino ai colori carnici. Il Tolmezzo chiude con il sorriso, e guarda già avanti.

CAMPIONATO ECCELLENZA FVG – 34^ GIORNATA

TOLMEZZO CARNIA – FORUM JULII 4-3

Gol: 8’ De Blasi, 17’ Msafti, 48’ Gashi, 70’ Osso, 71’ e 84’ Nagostinis, 94’ Lavanga.

TOLMEZZO: Cristofoli, Nait (61’ Cucchiaro), Bassanello (66’ Faleschini G.), Cimador (56’ Leschiutta), Faleschini D., De Martin, Buzzi, De Blasi (46’ Osso), Nagostinis, Motta (52’ Sicco), Sabidussi. All: Vincenzo Radina.

FORUM JULII: Bruno, Schiavo (77’ Snidarcig), Lavagna, Bevilacqua, Blasizza, Tatavitto (85’ Martellicci), Msafti, Sabic(87’ Cargnelutti), Gashi, Campanella (66’ Djoulou), Littorale. All: Antonio Monorchio.

ARBITRO: Daniele Zuliani sez. Basso Friuli. (Corbatto-Zucchelli).

NOTE – Ammoniti Sabidussi, Bassanello.