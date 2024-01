Rissa all’autostazione di Tolmezzo, denunciati 14 giovani

La rissa era scoppiata lo scorso 10 gennaio.

Sono 14 i giovani denunciati dopo la violenta rissa dello scorso 10 gennaio all’autostazione di Tolmezzo. Le indagini condotte dai carabinieri della Compagnia di Tolmezzo hanno portato alle denunce per rissa aggravata e minaccia nei confronti di sei maggiorenni, di cui cinque italiani e un cittadino straniero, e nove minori stranieri ospiti di comunità di accoglienza di Udine e provincia.

In particolare, uno dei partecipanti è stato denunciato per il porto abusivo di armi o oggetti atti a offendere, in quanto durante la rissa è emerso che era in possesso di un coltello. Questo fatto ha destato ulteriori preoccupazioni nella comunità locale, già inquieta per la frequenza di episodi simili.

Le risse sembrano verificarsi con una certa regolarità all’autostazione di via Carnia Libera 1944, con giovani stranieri che giungono in corriera intorno alle 12.30-13 e partono con i mezzi delle 17.10 o delle 18.10, tornando prevalentemente alle comunità di accoglienza di Udine, Cividale e Cavazzo.

La zona dell’autostazione è diventata un punto di incontro problematico, soprattutto per i giovani stranieri, in gran parte minorenni, che spesso si rendono protagonisti di risse, catcalling e altri atti di violenza. La situazione ha destato preoccupazione tra i cittadini e gli studenti che, quotidianamente, devono utilizzare i mezzi pubblici per raggiungere scuola o lavoro. Numerosi giovani hanno espresso la loro preoccupazione e hanno richiesto l’intervento frequente delle forze dell’ordine per garantire la sicurezza nell’area.