Rissa tra minorenni nella struttura d’accoglienza: 2 finiscono all’ospedale

La rissa ieri pomeriggio a Cividale.

Violenta rissa tra minorenni stranieri ieri pomeriggio nella struttura d’accoglienza Sant’Angela Merici di Cividale del Friuli.

Al momento non è chiaro cosa abbia fatto scatenare la violenza: forse una parola di troppo o un’insulto e in un attimo i giovanissimi sono passati alle mani. Sul posto sono poi intervenuti i carabinieri e hanno bloccato il gruppo: sarebbero 7 i minori coinvolti di nazionalità tunisina e pakistana, tutti tra i 16 e 17 anni. Due di loro sono rimasti feriti in maniera lieve e sono stati trasportati in ospedale per accertamenti.