Anziana scomparsa a Gorizia, ritrovata nel giardino di una casa

Il proprietario di casa ha contattato le forze dell’ordine.

E’ stata ritrovata l’anziana scomparsa ieri sera a Gorizia, quando si era allontanata dalla struttura che la ospitava senza farvi più rientro.

Nella tarda mattinata la signora è stata ritrovata in vita e apparentemente in buone condizioni fisiche, all’interno del giardino di un abitazione privata. Il proprietario di casa ha notato la signora all’interno del suo giardino e dopo aver verificato che si trattava della persona per la quale ieri erano partite le ricerche ha contattato le forze dell’ordine che si sono immediatamente recate sul luogo del ritrovamento.

Le ricerche hanno impegnato i diverse squadre dei vigili del fuoco, supportati anche dai volontari della protezione civile del gruppo comunale di Gorizia, del Distretto Carso, del Distretto Friuli Isontino, insieme alle associazioni di Protezione civile dei cinofili.