Ruba un vaso di fiori, poi si pente. Lo restituisce con una lettera di scuse

E’ accaduto a Tarcento.

Aveva rubato dei fiori vicino ad una vetrina di un negozio qualche giorno fa, ma poi li ha restituiti con una lettera di scuse. E’ successo a Tarcento dove la proprietaria dell’attività, comprensibilmente amareggiata per il gesto, aveva postato la foto con il vaso di fiori spariti, e spiegando che l’autore del furto era stato ripreso dalle telecamere.

Qualche giorno dopo i fiori sono tornati al suo posto con un biglietto di scuse. “Non ho usato la testa, so di aver fatto un errore brutto, Le chiedo scusa ancora per l‘accaduto e mi vergogno di me stessa. Scusi ancora infinitamente”, recita il biglietto accanto al vaso di fiori.