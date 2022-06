Schianto tra auto e moto, l’elicottero dei soccorsi atterra sulla rotonda

Incidente tra auto e moto a Nogaredo al Torre.

Schianto tra auto e moto nella mattinata di oggi, giovedì 23, a Nogaredo al Torre. Secondo le prime informazioni raccolte, i due mezzi si sono scontrati, per cause ancora da accertare, all’altezza della rotonda dopo il ponte di Visco, in direzione Palmanova.

Sul posto vigili del fuoco e sanitari del 118 con l’elicottero, per soccorrere i feriti, che è atterrato sulla rotonda. Presente, per i rilievi e per accertare la dinamica esatta dell’incidente, anche la polizia stradale.

(notizia in aggiornamento)