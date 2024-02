Resta intrappolato con gli sci e rischia di precipitare nel crepaccio

L’operazione di soccorso a Sella Nevea.

Intervento di soccorso poco prima di mezzogiorno nel comprensorio sciistico di Sella Nevea, dove un giovane sciatore minorenne è rimasto intrappolato con gli sci sopra ad una cavità e rischiava di precipitare nel crepaccio.

Il ragazzo è stato individuato da un agente della polizia mentre perlustrava le zone adiacenti alle piste, ancora fresche di neve dopo le recenti precipitazioni. L’agente ha immediatamente raggiunto lo sciatore intrappolato, rassicurandolo e chiedendogli di non muoversi per evitare di cadere ulteriormente nella voragine.

Contemporaneamente, ha richiesto l’assistenza degli altri colleghi della pattuglia affinché portassero sul luogo il necessario materiale alpinistico per procedere con il soccorso. I poliziotti sono riusciti a raggiungere lo sciatore, imbracarlo e issarlo con successo fino al bordo della cavità, mettendolo in sicurezza. Fortunatamente, nonostante il pericolo, il ragazzino non ha riportato alcuna lesione fisica durante l’incidente, ma è stato comunque affidato ad un accompagnatore per precauzione.