Scivola sul sentiero e sbatte la schiena: soccorsa una donna

Una donna di 57 anni soccorsa a Lusevera.

Una donna di Udine di 57 anni è stata soccorsa nel tardo pomeriggio di ieri dalle squadre di terra della stazione di Udine-Gemona del Soccorso Alpino e Speleologico e dai soccorritori della Guardia di Finanza.

La donna, scendendo dal rifugio Montemaggiore a Passo Tanamea a Lusevera, è scivolata cadendo sulla schiena e procurandosi un forte trauma. Non riusciva più a proseguire anche per sopraggiunta stanchezza. I tecnici l’hanno raggiunta a piedi, adagiata nella barella e assicurando la discesa con una corda di sicurezza. I soccorritori quinfi l’hanno portata a spalle per duecento metri di dislivello fino al passo per consegnarla all’ambulanza.