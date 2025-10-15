Gli scontri di Udine finiscono sulla stampa internazionale

Udine finisce sui giornali di mezzo mondo. Le tensioni e gli scontri avvenuti nella serata di ieri, poco prima della partita di qualificazione ai Mondiali tra Italia e Israele, hanno catturato l’attenzione della stampa internazionale. Quasi tutte le principali agenzie e testate europee hanno dedicato spazio alle proteste, sottolineando la dimensione politica che ha accompagnato l’evento sportivo.

Reuters: “Proteste e scontri prima della partita”

L’agenzia britannica Reuters, tra le prime a riportare la notizia, ha pubblicato due pezzi distinti: uno sul match sportivo e uno dedicato alle manifestazioni.

Nel secondo, dal titolo “Pro-Palestinian protesters rally against Italy v Israel World Cup qualifier”, Reuters descrive una “marcia inizialmente pacifica” che sarebbe “degenerata in scontri con la polizia nei pressi del centro di Udine”, dove gli agenti hanno usato idranti e lacrimogeni per disperdere un gruppo di manifestanti. L’articolo cita anche l’imponente dispiegamento di forze dell’ordine.

Associated Press: “Tensione alta, ma partita regolare”

La Associated Press (AP), agenzia statunitense le cui notizie vengono rilanciate in centinaia di testate americane, ha messo in evidenza la massiccia presenza di polizia e la chiusura preventiva di diverse strade. Nel suo servizio, titolato “Italy beats Israel 3-0 amid heavy police presence”, AP parla di “skirmishes”, piccoli scontri in centro città, e di “un clima teso ma controllato” attorno all’impianto sportivo. L’articolo sottolinea anche come, nonostante le tensioni, la partita si sia svolta regolarmente e senza incidenti dentro lo stadio, con fischi durante l’inno israeliano.

Bild e Euronews

In Germania, il quotidiano Bild apre la sezione sportiva online con il titolo “Krawalle bei Israel-Spiel in Italien” (“Scontri durante la partita di Israele in Italia”), descrivendo “violenti disordini” e parlando di “una città blindata da un enorme schieramento di polizia”.

La rete europea Euronews dedica un servizio approfondito, “Pro-Palestinian protesters clash with police before Italy-Israel World Cup qualifier”, con testimonianze dirette e video delle cariche. Il taglio è più politico: il servizio collega la manifestazione di Udine a una serie di proteste analoghe in varie città europee contro la partecipazione di Israele alle competizioni internazionali, citando anche gli appelli al boicottaggio sportivo.