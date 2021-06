L’incidente tra auto e tir in Friuli.

Si scontrano un’auto e un tir, una persona rimane ferita. È accaduto questa mattina sull’autostrada A28, tra le uscite di Fontanafredda e Sacile Est in direzione Conegliano.

Qui, per cause in corso di accertamento, c’è stata la collisione tra i due mezzi. Sul posto hanno operato i vigili del fuoco di Pordenone che, assieme al personale sanitario, hanno soccorso il conducente dell’auto, rimasto ferito nell’impatto, prima di mettere in sicurezza i mezzi.

Sul posto per viabilità e rilievi anche la Polizia stradale.

