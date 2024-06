Scuola della Montagna, al via a Barcis nuovo corso

In partenza a Barcis il secondo corso residenziale gratuito del progetto “Scuola della Montagna – Dolomiti Friulane” dell’Università di Udine, volto a incentivare lo sviluppo socioeconomico dell’area. In programma da lunedì 17 a sabato 22 giugno, sul tema “Agricoltura e allevamento” – esauriti tutti i venti posti disponibili – ha in serbo anche una serata aperta alla comunità locale, organizzata in collaborazione con il Comune. Mercoledì 19 giugno, infatti, alle 20.30, nella foresteria comunale di via San Giovanni Battista sarà proiettato il docufilm “Diga, cronache transumanti” di Emanuele Confortin, vincitore del Premio Dolomiti Patrimonio Mondiale UNESCO e del Premio Museo degli Usi e Costumi della Gente Trentina al 69° Trento Film Festival.

L’opera, distintasi in vari festival nazionali e internazionali, racconta la vita dei Baldessari di Bellamonte (Trento), detti “Diga”, pastori transumanti da quattro generazioni: ogni autunno lasciano la Val di Fiemme attraverso il Primiero per cercare l’erba in pianura, ritornando a primavera. Per loro però, al tempo del Covid, dell’iper-urbanizzazione e del ritorno dei grandi predatori, le regole del gioco sono cambiate. Il lavoro dell’autore testimonia così un mestiere antico che tenta di adattarsi alla complessità odierna. Nel corso della serata – a partecipazione gratuita e con prenotazione consigliata, al numero 333 4915346 o all’indirizzo email: sdm.dolomitifriulane@uniud.it – sarà anche proiettata un’introduzione del regista Confortin e, dopo il documentario, ci sarà spazio per riflessioni e punti di vista.

La pastorizia sarà solo uno dei contenuti affrontati, nel corso della settimana, dai partecipanti al corso residenziale; un’opportunità formativa gratuita destinata in particolare a giovani. I corsi proposti nell’ambito del progetto “Scuola della Montagna – Dolomiti Friulane” sono finanziati con i fondi della Strategia Nazionale per le Aree Interne, attraverso una convenzione sottoscritta tra l’Ateneo e la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, e organizzati dall’Università di Udine con la collaborazione della Magnifica Comunità di Montagna Dolomiti Friulane, Cavallo e Cansiglio, della Comunità di Montagna delle Prealpi Friulane Orientali e del GAL Montagna Leader.

Il terzo corso si terrà, sempre presso la foresteria di Barcis, da lunedì 24 a sabato 29 giugno e avrà come tema “Salute e benessere”. Anche in questa occasione sarà proposta mercoledì 26 giugno una serata aperta al pubblico, con la proiezione del documentario “Leogra. Eredità di un paesaggio” di Andrea Colbacchini: un lavoro che, attraverso interviste agli abitanti di una valle del Veneto prealpino, descrive l’ambiente della montagna di mezzo, ripercorrendone l’evoluzione paesaggistica.