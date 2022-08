Furto da 12 mila euro a Sedegliano

Furto in provincia di Udine. E’ successo a Sedegliano in una casa privata. I ladri sono sono introdotti all’interno dell’abitazione forzando gli infissi. Poi hanno cercato la cassaforte, una volta trovata l’hanno presa a colpi di mazza, fino a che sono riusciti ad aprirla. Dentro sono stati trovati denaro e beni per un totale di 12 mila euro.