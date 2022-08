Nei guai un 35enne.

Un 35enne straniero residente in provincia di Treviso, ha richiesto nei mesi scorsi – tramite un’agenzia di pratiche automobilistiche di Pordenone – la conversione della propria patente di guida, rilasciata dalle autorità della Repubblica Ceca.

Sebbene il titolo di guida sembrasse a prima vista essere valido, a seguito di un controllo più accurato, la polizia di stato ed i funzionari della Motorizzazione Civile, hanno rilevato delle caratteristiche non conformi ai riferimenti autentici e molteplici differenze rispetto alle patenti rilasciate dalle autorità competenti, accertando quindi la contraffazione del titolo di guida.

Gli agenti della sezione della polizia stradale di Pordenone nel corso degli ulteriori approfondimenti estesi all’effettivo conseguimento del predetto titolo, accertavano che la medesima persona non aveva mai conseguito alcuna patente di guida. Con sorpresa dei poliziotti il 35enne, convocato per gli accertamenti dai presso la Polizia Stradale, si è presentato presso gli Uffici alla guida di un’autovettura.

Nei suoi confronti è, scattata una denuncia alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Pordenone per uso di atto falso.

A ciò si è aggiunta la contestazione della violazione per guida senza patente che prevede una sanzione amministrativa da 5.100 euro ed il ritiro del documento di circolazione del mezzo, con sottoposizione del veicolo a sequestro amministrativo per la confisca, poiché il giovane è risultato recidivo a seguito di un primo controllo effettuato il giorno di ferragosto, quando è stato fermato alla guida della stessa auto, in provincia di Brescia.