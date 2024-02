Sigarette di contrabbando nascoste dentro i letti: maxi sequestro al Porto di Trieste

Trieste, al Porto maxi sequestro di sigarette di contrabbando.

I funzionari dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli e i finanzieri in servizio al Porto di Trieste hanno sequestrato un ingente quantitativo di sigarette di contrabbando.

I tabacchi erano stati abilmente occultati a bordo di un semirimorchio partito dalla Turchia che trasportava un rilevante numero di mobili regolarmente dichiarati. Grazie all’attenta attività di controllo dei funzionari della dogana e dei finanzieri, ogni singolo arredo è stato ispezionato permettendo di rinvenire 1.500 stecche di sigarette nascoste in due armadietti e nove letti-contenitore; in particolare quest’ultimi erano stati opportunamente modificati con la creazione di un doppio fondo in compensato che permetteva il trasporto di circa 100 stecche di sigarette ciascuno.

Le indagini, coordinate dalla Procura della Repubblica di Trieste, sono tuttora in corso, mentre il materiale sottoposto a sequestro, nel volgere di alcune settimane sarà avviato alla distruzione.