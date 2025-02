Cervo cade in un vascone, soccorso e recuperato con l’autogru

Il cervo era caduto in un vascone privo d’acqua: le operazioni di soccorso.

Operazione di soccorso nella tarda mattinata di oggi a Roveredo in Piano, dove un cervo in difficoltà è stato recuperato dai Vigili del Fuoco con l’ausilio di una squadra e di un’autogru.

L’allarme è scattato intorno alle 10:45, quando l’animale è stato trovato intrappolato all’interno di un vascone idrico privo d’acqua. Il recupero ha richiesto la collaborazione di diversi enti: oltre ai Vigili del Fuoco, sul posto sono intervenuti due veterinari, il personale del Centro di Ricerca e Coordinamento Recupero Fauna Selvatica dell’Università di Udine e il Corpo Forestale Regionale.

Dopo un’attenta valutazione della situazione, il cervo è stato sedato per garantirne la sicurezza durante l’operazione di recupero. Successivamente, i soccorritori lo hanno bendato e imbragato con cura, prima di sollevarlo con l’autogrù e riportarlo sul piano stradale. Una volta tratto in salvo, l’animale è stato affidato al personale del Centro di Recupero Faunistico, che si occuperà di sottoporlo ai controlli veterinari necessari e di somministrare eventuali cure prima di reintrodurlo in un habitat idoneo.