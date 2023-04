Telecamere per sorvegliare i lavoratori.

Ammontano a 10 mila euro le sanzioni elevate dai carabinieri del Nucleo Ispettorato del Lavoro di Trieste che, assieme ai militari delle Stazioni di Guardiella e Via dell’Istria del Comando Provinciale, hanno eseguito diversi controlli contro lo sfruttamento del lavoro, il lavoro nero e per verificare il rispetto delle normative e della regolarità sul territorio nazionale di cittadini stranieri: tra i multati, anche il gestore di un bar che aveva delle telecamere per sorvegliare i dipendenti.

Dalle verifiche, infatti, è emersa nel locale la presenza illegittima di un sistema di videosorveglianza con il quale i lavoratori venivano controllati a distanza, oltre all’assenza per due lavoratori dell’attestato di formazione sulla sicurezza dei luoghi di lavoro. Presso un altro locale del centro, invece, ben quattro lavoratori su cinque erano privi del previsto attestato per la formazione sui luoghi di lavoro.

In altra attività è stata scoperta la presenza di un lavoratore “in nero”, la mancata dichiarazione di collaborazione per familiari e l’assenza, per un lavoratore, del previsto attestato di formazione sulla sicurezza, motivo per il quale veniva adottato nei confronti dell’esercizio il provvedimento di “sospensione” dell’attività imprenditoriale.