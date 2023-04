Ai nastri di partenza la Corsa delle Rose di Lignano Sabbiadoro

Il 16 aprile a Lignano arriva la Corsa delle Rose.

Divertimento, condivisione e solidarietà: sono questi i pilastri della “Corsa delle Rose” di Lignano Sabbiadoro, manifestazione podistica non competitiva dedicata al mondo femminile ma aperta a tutti, che quest’anno si terrà domenica 16 aprile.

I percorsi.

L’iniziativa prevede due percorsi, rispettivamente di 5 e di 9 chilometri, da affrontare al proprio ritmo, correndo o camminando per le strade della più grande destinazione balneare del Friuli Venezia Giulia, ammirandone lungo il percorso i punti più caratteristici: ad esempio, l’iconica architettura a conchiglia della Terrazza a Mare, il lungomare Kechler con i caratteristici mosaici che decorano gli stabilimenti balneari e il lungomare Trieste, che porta verso la punta della penisola lignanese, dove si può spingere lo sguardo verso il mare da una parte e l’incantevole laguna di Marano dall’altra. Ma la Corsa delle Rose è prima di tutto un’importante occasione solidale a sostegno delle attività di prevenzione della LILT (Lega Italiana Lotta contro i Tumori) di Udine, a cui sarà devoluto parte del ricavato della giornata.

Ideata con lo scopo di promuovere la cultura della diagnosi precoce (tuttora l’arma più efficace contro il cancro), la manifestazione si focalizza sul mondo femminile. I numeri parlano chiaro: i tumori che colpiscono maggiormente le donne, alla mammella e all’utero, hanno un’incidenza rispettivamente di circa 55.000 e 8.700 nuovi casi all’anno. Dati che amplificano il forte messaggio di sensibilizzazione promosso dagli organizzatori, il Running Team Conegliano in collaborazione con il Comune di Lignano Sabbiadoro, la Onlus Lignano in Fiore, Lignano Pineta Spa e Bell’Italia-Efa Village.

“Anche quest’anno, la Corsa delle Rose torna sulle strade di Lignano Sabbiadoro con il suo semplice e dirompente messaggio solidale dedicato alle donne, delicate ma allo stesso tempo forti come le rose che sono state scelte come simbolo di questa iniziativa” – commenta Maurizio Simonetti, presidente dell’ASD Running Team Conegliano – “Con questo evento, vogliamo puntare l’attenzione su un tema importante con la giusta dose di leggerezza, coinvolgendo di anno in anno sempre più persone in una giornata all’insegna della condivisione e del benessere”.

Le iscrizioni.

Per iscriversi e dare il proprio contributo correndo per le strade di Lignano Sabbiadoro, ci si può registrare online fino alla mezzanotte del 15 aprile, oppure presso la segreteria della manifestazione in piazza Marcello D’Olivo il 15 aprile dalle 14 alle 18:30 e il 16 aprile dalle 7:30 alle 9:30, orario di partenza della corsa.