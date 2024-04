Spaccano i vetri e rubano nell’auto durante la visita al castello

Vittima del furto Gigi Nardini, famoso anche per essere il sosia di Pavarotti.

Stava visitando il Castello di Flambruzzo, a Rivignano, aperto al pubblico in occasione della rassegna “Castelli aperti”, quando i ladri ne hanno approfittato per prendere di mira la sua auto. La vittima è Gigi Nardini, imprenditore noto per essere il sosia del celebre tenore Luciano Pavarotti.

I ladri hanno rotto i vetri dell’auto e sono hanno rubato la borsa della sua compagna, alcuni documenti importanti e le carte di credito con le quali sono riusciti a effettuare dei prelievi in due diverse banche.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri di della stazione Rivignano alla ricerca di elementi utili per individuare i responsabili. Nardini ha poi lanciato un appello a chiunque avesse visto qualcosa per cercare di recuperare almeno i documenti rubati.