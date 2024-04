Con la Biker Fest torna anche l’appuntamento con i MotoTours.

La Biker Fest International rinnova l’ormai consolidato appuntamento con i MotoTours dedicati alla scoperta del territorio in collaborazione con il MotoClub Morena che quest’anno porterà i numerosi partecipanti, molti di loro dall’estero, a scoprire le bellezze del Friuli Venezia Giulia. Un evento per vivere il mondo delle due ruote a 360° alla scoperta degli scorci di una Regione ricca di peculiarità, tra mare, colline, laghi e monti.

Il venerdì 10 maggio, si raggiungerà Trieste il capoluogo, per visitare piazza Unità d’Italia, una delle Piazze affacciate sul mare più grandi d’Europa e fra le più iconiche a livello culturale e storico. Un paesaggio che si estende dai moli sospesi sul mare, fino a raggiungere l’iconica terra rossa del Carso, tra arbusti e “osmize” tipiche del particolare paesaggio carsico.

Per la giornata di sabato 11 maggio ci si sposterà nella località medievale del Borgo di Bertiolo, zona famosa per la viticoltura e per la decennale Festa del Vino, con cantine e agriturismi per assaporare le delizie e perdersi in uno dei Borghi più iconici del Friuli; è prevista una sosta nella Cantina Caber per una degustazione dei loro pregiati vini, un momento per assaporare in compagnia il nettare del “Dio Bacco” e rimettersi in sella per ammirare le lunghe distese di prati dipinti dai vivaci colori della primavera.

Rientrati a Lignano, alle ore 19 partirà la tradizionale Saturday Light Fever, l’attesissima “parata delle luci” con migliaia di moto ad immergersi in un indimenticabile tramonto d’inizio estate. Per gli avventurieri già presenti a Lignano da mercoledì 8 e giovedì 9, per la manifestazione è stata infatti preparata una mappa multilingua con 7 itinerari diversi, predisposti da PromoTurismo FVG in collaborazione con Terre di Moto. Lo scopo è offrire ai partecipanti (compresi i motociclisti stranieri, presenti sempre in gran numero) la possibilità di apprezzare gli angoli più segreti e caratteristici della Regione.

Le iscrizioni.

Le iscrizioni ai MotoTours sono già possibili sui social, ma sarà possibile prenotare la partecipazione anche in loco, presso lo stand del Motoclub Morena FMI presso il Luna Park. Per maggiori informazioni si prega di contattare info@motoclubmorena.it o di consultare la pagina dedicata sul sito ufficiale della Biker Fest International.