Portafogli sparito dagli spogliatoi della Ial di Caneva, studentessa condannata a 16 mesi.

C’erano 90 euro in quel portafogli sparito dagli spogliatoi della Ial, sede di Villa Frova a Caneva, mentre tutti erano a lezione. Sono passati più di sei anni, era il dicembre 2017. Per quel portafogli è finita davanti al giudice del tribunale di Pordenone una studentessa, all’epoca 19enne, con l’accusa di furto in concorso con un compagno di scuola, ora purtroppo deceduto.

Nonostante negli spogliatoi non fossero installate telecamere, era stata un’indagine interna condotta dalla stessa scuola a identificare l’imputata, dopo che lo stagista derubato aveva sporto querela. Il giudice ha condannato la ragazza a un anno, 4 mesi e 15 giorni di reclusione, e a 400 euro di multa, pena sospesa.