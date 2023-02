Studio sul Covid in Fvg: il rapporto Gimbe.

Uno studio sul Covid parla chiaro: in Fvg dati drammatici, i peggiori per tasso di mortalità. La conferma arriva dal rapporto Gimbe commissionato dall’Azienda regionale di coordinamento per la salute della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e incentrato su pandemia e campagna vaccinale.

“Fedriga e Riccardi, come sempre, sottolineano soltanto i dati che piacciono a loro”, afferma in una nota il consigliere regionale del Movimento 5 Stelle, Andrea Ussai, commentando proprio i dati del rapporto Gimbe.

“Lo studio – spiega Ussai – conferma come il 2021 sia stato un anno drammatico a livello di mortalità in Friuli Venezia Giulia. La nostra regione, infatti, è stata la peggiore per tasso di decessi Covid e seconda in Italia per eccesso di mortalità totale, dietro soltanto alla Puglia”.

“Gimbe rimarca anche come gli ingressi in terapia intensiva siano stati superiori alla media nazionale. Vale anche la pena ricordare – conclude il portavoce M5S – che, come verificato anche da un sopralluogo ministeriale, c’è stato un errato conteggio dei posti letto di terapia intensiva, quindi i veri numeri dei pazienti gravi erano più alti di quelli dichiarati”.