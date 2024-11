Tabacco da masticare di contrabbando, sequestrati 180 chili

I militari della Guardia di Finanza del Comando Provinciale di Trieste, nell’ambito dell’azione costante di contrasto ai traffici illeciti, venivano attivati dal Nucleo Polizia Commerciale della Polizia Locale di Trieste per un controllo in un esercizio commerciale.

Dall’ispezione congiunta, i finanzieri hanno rinvenuto e sequestrato melassa di tabacco e aromi vari, privi di contrassegno dei Monopoli di Stato e delle avvertenze in lingua italiana. L’operazione dava il via ad una complessa attività d’indagine, la quale ha disvelato l’esistenza presso il capoluogo giuliano di un vero e proprio fenomeno di contrabbando finalizzato alfa minuta vendita di tabacco da masticare, in gergo comune conosciuto come “SNUS” o “GUTKA”, diffuso in India e Pakistan per alleviare le fatiche dei lavoratori, particolarmente nocivo per la salute,

I controlli sono stati quindi estesi ad altri 3 esercizi commerciali gestiti da soggetti di nazionalità pachistana, all’esito dei quali sono stati ritrovati, abilmente occultati tra gli altri generi alimentari posti in vendita, oltre 90 chilogrammi di tabacco da masticare – “Gutks” e di tabacco da “Narghile’.

Le attività di polizia giudiziaria, coordinate dalla Procura della Repubblica di Trieste, sono proseguite con l’esecuzione delle perquisizioni domiciliari presso le abitazioni dei soggetti titolari degli esercizi commerciali dalle quali sono stati trovati altri 80 chilogrammi di tabacco da masticare di provenienza estera, privi di contrassegni e pronti ad essere illecitamente posti in vendita.

La rilevante operazione di polizia ha portato al deferimento di 3 soggetti per il reato di contrabbando di tabacchi lavorati esteri e alle conseguenti segnalazioni all’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli per la quantificazione ed il recupero dei tributi evasi, nonché alla temporanea chiusura degli esercizi commerciali.