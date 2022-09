Tamponamento multiplo in viale Palmanova a Udine

Tamponamento a catena, oggi verso ora di pranzo a Udine: coinvolte 4 automobili.

I veicoli procedevano in fila lungo viale Palmanova, dal centro città verso la periferia; si tratta di una Seat guidata da una donna, seguita da una Peugeot condotta da un 62enne, poi una Fiat Punto di una 32enne e infine una Toyota Yaris guidata da una 48enne; nei pressi del distributore di carburanti, i primi tre veicoli si sono fermati per motivi legati alla circolazione quando è arrivato il quarto veicolo, la Toyota, che ha tamponato l’auto che lo precedeva e per inerzia le altre.

A seguito del sinistro, la passeggera della Seat ha avuto un malore ed è stato accompagnata in Ospedale in autolettiga. La dinamica è al vaglio della Polizia Locale intervenuta per i rilievi