Incidente a Udine: un disabile in carrozzina investito da un’auto

Un disabile in carrozzina è stato investito oggi a Udine; l’incidente è avvenuto attorno a mezzogiorno.

Un 42enne, A.C, a bordo di un veicolo Jeep proveniva da via del Bersaglio quando, svoltando a sinistra per entrare in via Pracchiuso, ha impattato contro un uomo di 68 anni, M.U., che, provenendo da Piazza Primo Maggio, stava passando lungo la via, con la sua carrozzina elettrica.

Sul posto è intervenuta la Polizia Locale e il disabile è stato trasportato all’Ospedale per accertamenti. La dinamica dell’incidente è al vaglio degli agenti.

Già nella mattinata, alle 9.30 circa, il Comando di via Girardini era intervenuto per un altro incidente: una Lancia Y, guidata da un uomo di 68, stava transitando lungo viale Leonardo Da Vinci quando, all’altezza del civico 10, ha investito una 23enne che stava attraversando sulle strisce pedonali. La ragazza, rimasta leggermente ferita, è stata trasportata in Ospedale con l’autolettiga. Anche in questo caso, la Polizia locale sta vagliano la dinamica dell’incidente.

Infine, questo pomeriggio attorno alle 16, un ciclista è stato investito da un’auto in via delle Scienze: gli agenti cercano testimoni.