Tentano il furto nella bassa friulana, ladri messi in fuga dai cani

Tentato furto a Paludo di Latisana.

Sono entrati in casa in pieno giorno ma, quando si sono trovati davanti due cani, se la sono data a gambe. Questo rocambolesco tentativo di furto è avvenuto nella giornata di mercoledì 6 marzo, presso una villetta di Via Tisanella, a Paludo di Latisana.

“Sono uscita di casa poco dopo le 7,30 del mattino – racconta la propietaria dell’ abitazione Federica Ceccato- quando, nel primo pomeriggio, ho fatto ritorno, mi sono accorta che qualcosa non andava”. “Uno dei miei due cani, di razza Amstaff, era insolitamente nel giardino, quando io lo avevo lasciato al piano inferiore della casa, inoltre c’erano evidenti segni di effrazione nella porta principale di casa e, per completare i segnali del passaggio dei malviventi, la porta del garage, che si può aprire solo dall’ interno, era spalancata” afferma Federica, che confida anche di aver appreso da una vicina di casa che qualche settimana prima, qualcuno si era introdotto, scavalcando la recinzione, all’ interno del giardino che contorna la casa.

“Sono rimasta sgomenta principalmente dal fatto che questi personaggi si siano introdotti dentro casa mia in pieno giorno, anche perché non hanno toccato nulla, nessun oggetto spostato men che meno rubato, evidentemente non si aspettavano di trovare i miei due cani, uno al piano di sopra, l’altro al piano di sotto” continua la proprietaria. “Nonostante non sia stato prelevato nulla, mi sono sentita vessata, la mia privacy è stata violata senza alcuna remora – conclude Fedetica- noi cittadini siamo stanchi di doverci proteggere da soli da questi malviventi che non si fanno scrupoli, sono diversi i furti portati a segno nel territorio e sarebbe tempo che gli organi di competenza attivino una rete per tutelarci”.