Incidente mortale sull’A34 a Gradisca d’Isonzo, un motociclista la vittima.

Tragedia nella notte lungo l’autostrada A34, nei pressi di Gradisca d’Isonzo, in direzione Villesse. Secondo quanto ricostruito, intorno alle 23.30 un motociclista ha perso il controllo del mezzo dopo essersi scontrato, per cause ancora da accertare, con un camion proprio sul raccordo di ingresso in autostrada, ed è morto per le ferite riportate nell’impatto.

A nulla sono purtroppo valsi i soccorsi, prontamente intervenuti. Presenti anche i vigili del fuoco. L’uomo, classe 1957, è deceduto sul posto. La dinamica dell’incidente è al vaglio della polizia stradale.