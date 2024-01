Grave incidente sulla Cimpello Sequals.

La sala operativa della Struttura operativa regionale emergenza sanitaria sta gestendo una maxi emergenza a seguito di un incidente stradale che si è verificato lungo la Cimpello Sequals, altezza Zoppola. Per cause in corso di accertamento da parte delle forze dell’ordine si sono scontrati più veicoli leggeri e pesanti.

Dopo la chiamata di aiuto giunta al Numero unico di emergenza Nue112, gli operatori di questa sala operativa di primo livello hanno transitato la telefonata alla Struttura operativa regionale emergenza sanitaria (Sores).

Gli infermieri della sala operativa hanno inviato sul posto l’equipaggio dell’automedica proveniente da Pordenone, il primo e secondo elisoccorso, ambulanze. Hanno attivato le forze dell’ordine e i vigili del fuoco. Al momento sono sette le persone coinvolte e ci sarebbero tre vittime.

NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO