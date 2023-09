Il figlio rischia l’arresto: anziana truffata consegna soldi e gioielli

La truffa a Tricesimo.

Ancora una truffa ai danni degli anziani in Friuli: questa volta è accaduto a Tricesimo dove, ieri mattina, una signora è stata raggirata da un un individuo tra i 35 e i 45 anni, vestito elegantemente e di bell’aspetto, come riferito dalla vittima.

La vittima, una anziana signora, ha ricevuto una telefonata inquietante da uno sconosciuto che si è spacciato per suo figlio. Il truffatore, usando una voce che la vittima ha descritto come identica a quella del suo parente, ha affermato di trovarsi in una situazione di emergenza presso l’ufficio postale e che rischiava di essere arrestato. Per uscire da questa situazione difficile, il falso figlio ha dichiarato che avrebbe inviato un “postino” a casa della signora per ritirare del denaro.

Poco dopo la chiamata, un uomo giovane e ben vestito si è presentato alla porta della signora. Oltre a raccogliere tutto il denaro contante che la vittima aveva in casa, il truffatore ha adottato una tattica ancora più vile. Ha chiesto alla signora se possedesse dei gioielli e ha promesso di portarli a valutare, tenendo solo ciò che serviva al figlio. In uno stato di confusione e preoccupazione, la signora ha consegnato anche i preziosi, tra cui anelli, orecchini, catenine e persino il suo anello di matrimonio.