Truffa da 49mila euro a Pasian di Prato.

Ancora una truffa agli anziani in Friuli: stavolta a cadere nel tranello del finto carabiniere è stato un uomo di 78 anni di Pasian di Prato, che ha effettuato un bonifico di 49mila euro a favore di un conto sconosciuto.

Tutto è iniziato con una telefonata che sembrava provenire dal Comando dei Carabinieri. Sul display del telefono del 78enne, infatti, è apparso proprio il numero ufficiale delle forze dell’ordine, circostanza che ha spinto l’anziano a non sospettare di nulla. Dall’altro capo della linea, però, non c’era un maresciallo, bensì un truffatore che si è spacciato per un ufficiale dell’Arma.

Grazie a tecnologie avanzate di “spoofing”, ovvero la falsificazione del numero chiamante, il malvivente è riuscito a far comparire sullo schermo del telefono della vittima il contatto del comando dei Carabinieri.

Il truffatore, dopo essersi guadagnato la fiducia del 78enne, lo ha convinto che esistessero presunti problemi con il suo conto bancario, suggerendo la necessità di un trasferimento di denaro per “mettere al sicuro” i suoi risparmi. Confuso e preoccupato, l’anziano è caduto nel tranello e si è recato alla sua filiale bancaria per effettuare un bonifico di 49mila euro verso un conto di cui non conosceva il titolare.

Solo dopo aver realizzato di essere stato vittima di una truffa, l’uomo si è rivolto alla stazione dei Carabinieri di Martignacco, presentando una denuncia per quella che si è rivelata una truffa su vasta scala, studiata per ingannare le persone anziane e manipolarle a fini economici.