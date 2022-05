Ucciso a coltellate in Slovenia, le indagini si allargano anche al Fvg

L’omicidio a Kobjeglava.

Ucciso da dieci coltellate in Slovenia vicino al confine, si segue la pista del regolamento di conti tra bande. Nuovi risvolti per la questione del 57enne trovato morto a Kobjeglava lo scorso 2 aprile che potrebbero portare anche in Italia.

Secondo gli ultimi sviluppi delle indagini, la polizia slovena, in collaborazione con i colleghi italiani, sta seguendo l’ipotesi che possa essersi trattato di un regolamento di conti tra malviventi impegnati nel traffico di droga. Quattro sarebbero i potenziali sospettati tutti residenti nella zona del Carso. Per questo motivo le indagini starebbero proseguendo anche in Friuli.

Il 57enne era stato trovato senza vita nella sua abitazione dopo che era stato accoltellato 10 volte alla schiena. Successivamente i responsabili per far sparire le tracce avevano dato fuoco alla cucina.

