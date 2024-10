Unabomber, udienza rinviata: i periti hanno chiesto più tempo

Udienza caso Unabomber, rinviata l’udienza: i periti hanno chiesto più tempo.

Rinviata al 24 febbraio, alle ore 10.30, l’udienza sul caso Unabomber che si è tenuta questa mattina presso il Tribunale di Trieste. Il motivo del rinvio è legato alla richiesta dei periti, che hanno chiesto ulteriore tempo per depositare le loro relazioni, approfittando delle nuove tecnologie disponibili per l’analisi dei reperti.

Le relazioni sui reperti dovranno essere presentate entro il 26 ottobre. I periti condurranno anche test genetici sugli investigatori e sui custodi dei reperti per verificare se eventuali tracce di Dna appartengano all’attentatore o a personale delle forze dell’ordine.

Presente all’udienza l’avvocato difensore di Elvo Zornitta, l’ingegnere che per anni è stato indagato nella vicenda e poi scagionato. Il legale, come riferisce Ansa, ha espresso “amarezza” per il protrarsi della situazione, affermando che molte persone innocenti continuano a vivere nell’incertezza.

Attualmente, sono undici le persone indagate nell’incidente probatorio, durante il quale vengono confrontati i profili genetici dei sospettati con quelli rinvenuti sui reperti.