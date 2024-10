Uomo disperso nel canale Lisert.

E’ stato ritrovato senza vita poco dopo mezzogiorno l’uomo che risultava disperso da ieri nel canale Lisert. Le ricerche erano scattate poco dopo la mezzanotte di oggi, 1° ottobre 2024: l’uomo, infatti, non aveva dato più sue notizie dopo essersi recato presso la sua imbarcazione ormeggiata nel canale a Monfalcone.

Le operazioni hanno coinvolto i vigili del fuoco della squadra del distaccamento di Monfalcone e i sommozzatori del Nucleo Soccorso Subacqueo Acquatico (NSSA) del comando di Trieste. Utilizzando il Side Scan Sonar, uno strumento in dotazione all’imbarcazione dei sommozzatori, i vigili del fuoco hanno scandagliato il fondale del canale ed effettuato immersioni sotto le imbarcazioni ormeggiate nella zona. Al momento sono in corso le operazioni di recupero del corpo. Sul posto è presente anche la Guardia Costiera, che sta collaborando per quanto di sua competenza.