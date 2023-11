La donna è stata trasportata in gravi condizioni all’ospedale di Udine.

Una donna di circa 88 anni di età è stata soccorsa dal personale medico infermieristico per le lesioni che ha riportato a seguito di quello che è stato segnalato come un ritorno di fiamma, negli spazi di una abitazione a Pradamano. Ha riportato ustioni importanti.

Gli infermieri della Sores hanno inviato sul posto l’equipaggio di un’ambulanza, l’automedica e l’elisoccorso. Hanno attivato i vigili del fuoco e le forze dell’ordine. La donna è stata presa in carico dal personale medico infermieristico e trasportata in codice rosso in gravi condizioni all’ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine.