C’è un nuovo virus in Fvg, scoperti i primi due casi di Usutu

L’Usutu virus arriva in Fvg.

I primi due casi in Italia del virus Usutu sono stati rilevati in Friuli Venezia Giulia. I due casi sono stati identificati nelle sacche di sangue di alcuni donatori della provincia di Udine. I pazienti sono comunque asintomatici.

L’Usutu virus simile alla West Nile è un’infezione aviaria di origine africana estremamente rara negli esseri umani. Prende il nome da un fiume dello Swaziland, in Africa meridionale, che scorre vicino alla località del Natal in cui fu effettuato il primo isolamento del virus in una zanzara Culex.

Analogamente alla febbre da West Nile, l’agente causale è un Flavivirus patogeno per gli uccelli. I due virus differiscono per la frequenza con cui si registrano casi di mortalità negli uccelli e per l’impatto sulla sanità pubblica