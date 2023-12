Vandali a Sacile, presa di mira la giostra per i bambini

Vandali contro alcune installazione della giostra a Sacile.

Brutto episodio a Sacile dove alcuni vandali hanno preso di mira la giostra del trenino posizionato nella zona di Campo Marzio. L’episodio sarebbe successo nella giornata del 27 dicembre e il proprietario, Giuseppe Cantinor, ha espresso la sua frustrazione sui social: “A Sacile ogni anno i soliti vandali mi vengono a trovare ma prima o poi li becco”.

Il gesto vandalico, verificatosi proprio nel periodo natalizio, ha suscitato indignazione nella comunità locale, contrastando fortemente con lo spirito festivo della città. Giuseppe Cantinor si è reso conto del danno intorno alle 10 del mattino: luminarie e un telaio che ricreava un pino buttati a terra.

Fortunatamente, la giostra in sé non è stata gravemente danneggiata, e nei giorni successivi è stata riparata per continuare a far felici i bambini. Non sarebbe però il primo episodio: in passato, Cantinor aveva subito il furto di un pagliaccio in vetroresina, e ci sono stati casi in cui gli atti vandalici hanno danneggiato sedie posizionate nella zona della giostra, costringendolo il proprietario a sospendere le attività per alcuni giorni.