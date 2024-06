Violenta rissa in centro a Udine, un uomo in gravi condizioni

La rissa questa notte a Udine.

Un uomo è rimasto gravemente ferito nella notte tra venerdì 21 e sabato 22 giugno, a seguito di una violenta rissa scoppiata all’esterno del Kebab di via Pelliccerie, nel cuore del centro storico di Udine.

Tutto è avvenuto attorno alle 3.30 del mattino, quando una rissa ha coinvolto un gruppo di giovani, sia italiani che stranieri. Le cause non sono ancora del tutto chiare, ma la situazione è rapidamente degenerata. Durante la colluttazione, uno dei coinvolti è caduto a terra, riportando un grave trauma cranico. Le sue condizioni sono apparse subito critiche e l’uomo è stato trasportato d’urgenza all’ospedale, dove si trova attualmente ricoverato in gravi condizioni.

Sul posto è intervenuta prontamente la polizia, che ha fermato alcune delle persone coinvolte nella rissa per raccogliere testimonianze e chiarire la dinamica dei fatti. Le forze dell’ordine stanno ora conducendo indagini approfondite per determinare le responsabilità e i motivi dell’accaduto.