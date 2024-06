Gustosa Sappada, il tour alla scoperta delle eccellenze del Friuli

La quarta edizione di Gustosa Sappada.

Sappada si prepara ad accogliere la quarta edizione di Gustosa Sappada, il festival della gastronomia di montagna in programma dal 13 al 21 luglio prossimi e organizzato dal Consorzio turistico Sappada Dolomiti in collaborazione con l’assessorato al turismo del Comune di Sappada. Riconfermato il format che prevede lo svolgimento della manifestazione sia nei ristoranti che all’aperto, nel meraviglioso contesto naturalistico di Sappada, con una mostra mercato di prodotti artigianali sia del settore agro alimentare che artistico.

Un tour enogastronomico tra Sappada e Forni Avoltri.

L’evento, che dà risalto alle eccellenze gastronomiche della località e della vicina Forni Avoltri, vede protagonisti dunque gli chef del posto chiamati a presentare un menù degustazione studiato ad hoc e con un tema specifico, che per questa quarta edizione è la sostenibilità. Ristoranti, rifugi, botteghe alimentari e gelaterie, 20 in tutto, prepareranno piatti e proposte gastronomiche utilizzando per lo più prodotti a chilometro zero, e che rappresentano un valore estrinseco per il territorio. I turisti potranno partecipare ad un tour gastronomico tra Sappada e Forni Avoltri lungo 9 giorni, godendo della rinomata offerta del settore agroalimentare delle due località tra degustazioni di prelibati formaggi fatti con il latte delle vacche che pascolano in quota e insaccati locali nelle caratteristiche botteghe del paese; oppure scegliere di concedersi un pranzo o una cena in uno dei tanti ristoranti e rifugi eccellenti che propongono il meglio della cucina tipica.

Tutte le novità.

Le novità di questa 4^ edizione riguardano la mostra mercato in programma nei due fine settimana del 13-14 e 20-21 luglio che, dal sentiero silvio pastorale numero 5 dove si svolgeva gli anni passati, si sposta sulla pista ciclo-pedonale che costeggia il Piave, rimessa a nuovo in occasione del Giro d’Italia, nel tratto, lungo circa 1 chilometro, compreso tra Pian dei Nidi (di fianco al campo sportivo) fino alla baita della sezione Ana locale.

La seconda novità sta nel numero degli espositori che saranno più di 40 e provenienti da tutto il Friuli Venezia Giulia: ci sarà la possibilità di assaggiare e acquistare la Gubana della Nonna, il Dolce di Aquileia, la Cipolla di Chivasso, il formaggio della Malga Tuglia, le tisane preparate con erbe officinali di Sappada, gli olii essenziali di Claut, l’olio evo del Consorzio Produttori del Friuli Venezia Giulia e molto altro.

Ma la novità che dà ancora più valore e completezza al festival della gastronomia di montagna sta nella presenza nel week end del 13 e 14 luglio di Sapori di Friuli Venezia Giulia. Un truck (camion attrezzato) sarà parcheggiato in Borgata Fontana nel piazzale antistante il campo sportivo e accoglierà incontri, show cooking e degustazioni, aperte a tutti! Non mancheranno la musica con il folk del nuovo gruppo Plodar Kryner e i chioschi gastronomici delle associazioni locali sappadine.