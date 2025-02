Violento incidente a San Daniele, 5 feriti: uno è grave

L’incidente a San Daniele poco dopo le 21 di ieri sera.

Un grave incidente stradale si è verificato nella tarda serata di giovedì 13 febbraio lungo la strada regionale 463, all’altezza di San Daniele del Friuli. Tre automobili sono rimaste coinvolte in uno scontro, le cui cause sono ancora in fase di accertamento. Secondo una prima ricostruzione due auto si sono scontrate frontalmente, coinvolgendo una terza vettura che è finita nel campo.

L’incidente ha provocato il ferimento di cinque persone, di cui una in condizioni particolarmente critiche. I soccorsi sono stati allertati tempestivamente da due vigili del fuoco volontari che si trovavano casualmente nei pressi del luogo dell’impatto. La centrale operativa Sores di Palmanova ha immediatamente inviato tre ambulanze e un’automedica da Udine per prestare le prime cure ai feriti.

A seguito dello schianto, tre persone sono rimaste incastrate all’interno degli abitacoli delle vetture coinvolte. Dopo essere state liberate dai vigili del fuoco stabilizzate dai soccorritori, sono state trasportate all’ospedale di Udine. Gli altri due feriti sono stati condotti al vicino ospedale di San Daniele. Uno dei feriti versa in condizioni gravissime.

I vigili del fuoco volontari di San Daniele hanno poi provveduto poi alla messa in sicurezza dell’area e dei veicoli incidentati. Presenti anche i carabinieri per eseguire i rilievi del caso e ricostruire la dinamica dell’incidente.