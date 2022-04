Violenza sessuale e rapina: latitante arrestato dai carabinieri in Fvg

L’uomo era stato condannato per violenza sessuale e rapina.

Continuano i quotidiani servizi predisposti in Friuli Venezia Giulia per il controllo del territorio e di retrovalico e finalizzati, tra l’altro, al rintraccio di latitanti.

I carabinieri della stazione di Villa Opicina hanno rintracciato un cittadino rumeno, 43enne, destinatario di un ordine di carcerazione della Procura di Roma per violenza sessuale e rapina commesse in gruppo ai danni di una giovane donna nel 2008. Lo stesso stava rientrando in Romania con la famiglia ignara dell’oscuro passato dell’uomo. Tradotto al carcere di Trieste, dovrà scontare la pena di 6 anni e 6 mesi.

Sempre durante le attività di controllo i carabinieri della compagnia di Aurisina ha individuato un latitante rumeno di 33 anni, destinatario di un ordine di carcerazione emesso dalla Procura di Roma per un furto aggravato commesso. Nel 2017 quando si era introdotto nell’abitazione di un’anziana signora, presente in casa, derubandola di tutti gli averi. Tratto in arresto è stato condotto al carcere di Trieste dove dovrà scontare due anni di detenzione. Un secondo cittadino rumeno 46enne. Anche su di lui pendeva un ordine di carcerazione emesso dalla Procura di Latina per evasione. Arrestato, è stato associato alla casa circondariale del Coroneo per scontare la pena di un anno e 6 mesi di detenzione;

