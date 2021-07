Il vescovo di Aquileia.

Il vescovo provicario patriarcale Pietro Carlo si dovette recare, tra il 1485 e il 1487, nelle regioni della Carinzia, Carniola e Stiria, appartenenti alla diocesi di Aquileia per santificare di nuovo i cimiteri e le chiese danneggiati durante le invasioni ottomane.

Inoltre, dovette andare in quelle zone per effettuare cinquant’anni di cresime che le invasioni avevano reso impraticabili e per ricordare ai parroci che non potevano chiedere offerte in natura come uova o cibo in cambio dell’assoluzione dei peccati.

