Prosegue il successo del libro “Perché ci sia luce” di Alessandro Stani

Prosegue a gonfie vele la risposta dei lettori al libro dello scrittore e medium guaritore monfalconese Alessandro Stani. Con il suo libro “Perché ci sia luce” pubblicato l’anno scorso da Mondadori, ha suscitato infatti l’interesse e l’approvazione di un’ ampia fetta di lettori, riuscendo sia a rafforzare le convinzioni di chi sente i propri cari defunti sempre presenti, sia ad avvicinare e, in alcuni casi, a far ricredere, i più scettici.

Venerdì 1 dicembre alle 20 presso il teatro comunale di Camino al Tagliamento, continuerà infatti la presentazione di quello che, di un libro, ha tutte le carte in regola per essere un vero e proprio strumento per affrontare il dolore del distacco e la consapevolezza che i segnali da cogliere di una vita che continua in un’altra dimensione, per chi è in grado di coglierli, sono infiniti. Presente alla serata anche la giornalista Cristina De Michielis che dialogherà con Alessandro e Franca del Frate, presidente dell’ associazione Amis dal Disu, che ha organizzato e collabora in maniera assidua e attiva al progetto. Il ricavato andrà al reparto di ginecologia e ostetricia dell’ ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine.