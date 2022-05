I progetti musicali di Lucia Castellano.

L’essenza dell’arte ad ampio raggio, risponde indubbiamente al nome di Lucia Castellano. Musicista, modella e attrice, ha collaborato con diversi big dello spettacolo, che la riconfermano anno dopo anno al loro fianco. Pordenonese, 33 anni, inizia ad appassionarsi alla musica fin da piccolissima. “Avevo cinque o sei anni, quando mio nonno Federico portò a casa un pianoforte vecchio e mal ridotto. Io ascoltavo il suono esaurirsi mentre pigiavo i tasti. Da lì è iniziato tutto”, racconta con un pizzico di nostalgia.

Si diploma in solfeggi parlati e cantati al Tartini di Trieste. Successivamente, abbraccia, come tastierista, progetti pop-rock e funky facendosi conoscere nel Triveneto. Nel 2016 partecipa ad “Italia’s Got Talent”, con il duo Synthonia, ricreando, in chiave rock metal, l’Estate di Vivaldi. Nel 2017 viene ammessa a fare parte alla più grande rock band al Mondo, i Rock’N 1000. L’anno successivo è testimonial del video promo “Uno synth” firmato IK Multimedia e va in tournée assieme al cantante tunisino Daly Ghana, concorrente di X-Factor Arabia. Nel 2019, viene scelta come tastierista da Ligabue per il videoclip “Certe donne brillano” e si cala nei panni di attrice per il videoclip “Sputi sull’anima”, diretto dal Maestro Pennino.

I progetti di Lucia, anima rock dal cuore tenero e dalla spiccata sensibilità, sono davvero molti. Il tempo libero che le rimane durante la giornata è davvero poco: “Nella vita privata preferisco stare a contatto con la natura, ma sul palco mi trasformo completamente. Fondo la mia anima con quella del mio pubblico”. Ad oggi, la giovane artista, conduce da un paio d’anni una rubrica su Rai Radio Uno FVG e sempre da due anni a questa parte è stata scelta da Jo Squillo come tastierista e performer all’evento di moda che si tiene ogni estate.

“Come se tutti i progetti in attivo non bastassero, sto lavorando a qualcosa di nuovo. È un duo pop-rock romantico, si chiama Althea. Siamo due donne, la cantante ed io. Credo molto nei progetti al femminile, sono convinta che le donne abbiano una spiccata sensibilità ed emotività, che si riflette nella musica”, dice. A breve uscirà il primo singolo, supportato dall’etichetta Orangle Record.

