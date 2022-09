Il campanile simbolo di Dogna tornerà al suo antico splendore: i lavori

Proseguono i lavori al campanile della parrocchia di San Leonardo di Dogna.

Proseguono speditamente i lavori, iniziati a luglio 2022, di manutenzione straordinaria del campanile della parrocchia di San Leonardo di Dogna.

Si tratta, nello specifico, di interventi di realizzazione di sottofondazioni profonde, rinforzo strutturale della parte interna della torre, e di demolizione completa della guglia e della cella campanaria, per la quale è prevista la ricostruzione.

L’idea di avviare questa serie di lavori nasce nel 2019 in seguito all’aggravio dello stato della struttura, che coinvolge tanto l’aspetto della sua copertura esterna quanto le condizioni di degrado all’interno delle strutture portanti. A sostenere economicamente l’iniziativa ha contribuito in buona parte la Regione, con un finanziamento che ha coperto l’ottanta per cento delle spese necessarie: per reperire le risorse mancanti e completare al meglio la realizzazione dell’opera, nel 2020 è stata lanciata una campagna di raccolta fondi. A questi finanziamenti si è aggiunto anche il supporto economico della curia. Il campanile rappresenta un vero e proprio simbolo storico ed identificativo per Dogna: la torre campanaria attualmente in ristrutturazione venne costruita dagli abitanti del paese sulle macerie della Seconda Guerra Mondiale, e da allora costituisce un punto di riferimento primario.



“Giunga un ringraziamento alle istituzioni civili ed in particolare alla regione FVG, con il vice presidente del consiglio regionale Stefano Mazzolini, a quelle ecclesiastiche con a capo la curia e a tutte le persone che hanno finanziato la messa in sicurezza della torre, permettendo alla comunità di Dogna di conservare uno dei propri simboli“, afferma il sindaco Simone Peruzzi.